В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне

В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

В рамках пресс-конференции в минувший четверг Путин отметил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство потеряло контроль над вооруженными силами и над тем, что происходит в стране". По словам российского лидера, в этот момент власти Польши "находились где-то уже в районе польско-румынской границы".

В заявлении МИД Польши говорится, что официальная Варшава восприняла высказывание Путина "с тревогой и недоумением". В стране считают, что "слова президента России подрывают совместную работу двух стран".

Напомним, Польша уже много лет придерживается позиции, что СССР напал на страну в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.