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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой войне
флаг Польши, pixabay.com
В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.
 
В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

 
В рамках пресс-конференции в минувший четверг Путин отметил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство потеряло контроль над вооруженными силами и над тем, что происходит в стране". По словам российского лидера, в этот момент власти Польши "находились где-то уже в районе польско-румынской границы".
 
В заявлении МИД Польши говорится, что официальная Варшава восприняла высказывание Путина "с тревогой и недоумением". В стране считают, что "слова президента России подрывают совместную работу двух стран".
 
Напомним, Польша уже много лет придерживается позиции, что СССР напал на страну в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.
ЕТ

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