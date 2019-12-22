Американское издание назвало сферу военного превосходства России над США

В статье говорится, что полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. В материале National Interest уточняется, что с начала 2000-х Пентагон сконцентрировался на борьбе с повстанцами. В ходе операций с участием небольших подразделений на территориях Ирака и Афганистана в качестве главного источника огневой поддержки применялись самолеты и вертолеты вместо артиллерии. Это стало причиной того, что американские артиллеристы стали иметь меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

Американское издание, ссылаясь на последние данные исследователей аналитического центра RAND Corporation, рассказало о сфере военного превосходства России над Соединенными Штатами Америки.

Эксперт Джон Гордон подчеркивает в статье, что артиллерия США со временем стала менее эффективной, а эффективность российской артиллерии при этом осталась прежней. Специалист напомнил, что РФ вооружена в настоящий момент реактивными системами залпового огня, мощными гаубицами и баллистическими ракетами.



Уточняется также, что российская армия способна поражать вражеские позиции на весьма значительном расстоянии с помощью реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетного комплекса "Искандер".