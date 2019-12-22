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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Американское издание назвало сферу военного превосходства России над США

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Interest

Американское издание назвало сферу военного превосходства России над США
РСЗО "Смерч", mil.ru
Американское издание, ссылаясь на последние данные исследователей аналитического центра RAND Corporation, рассказало о сфере военного превосходства России над Соединенными Штатами Америки. 
 
В статье говорится, что полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. В материале National Interest уточняется, что с начала 2000-х Пентагон сконцентрировался на борьбе с повстанцами. В ходе операций с участием небольших подразделений на территориях Ирака и Афганистана в качестве главного источника огневой поддержки применялись самолеты и вертолеты вместо артиллерии. Это стало причиной того, что американские артиллеристы стали иметь меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.
 
ЕТ

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