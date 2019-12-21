Удачный стартап из рейтинга Forbes - презервативы для веганов

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21 декабря 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Презервативы для веганов — не шутка. Они помогли южнокорейским стартаперам попасть в рейтинг Forbes. Их продукция содержит компоненты животного происхождения и не тестируется на животных, поэтому получила сертификаты PETA — «Люди за этическое обращение с животными».

В большинстве стран, по данным Фонда ООН в области народонаселения, презервативы считаются медицинским устройством и тестируются на крольчихах. Их фрагменты вводят в матки ушастых, затем животных убивают, а органы извлекают и изучают на предмет побочных явлений. В компании нашли альтернативный способ тестирования. Они проверяют свои изделия на реконструированной ткани женских органов.

Идея выпуска товаров под эгидой бережного отношения к животным оказалось на редкость успешной. Стартаперы попали в список лучших молодых предпринимателей азиатского Forbes, сообщает 360tv.ru