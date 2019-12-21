Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Удачный стартап из рейтинга Forbes - презервативы для веганов

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Удачный стартап из рейтинга Forbes - презервативы для веганов

Презервативы для веганов — не шутка. Они помогли южнокорейским стартаперам попасть в рейтинг Forbes. Их продукция содержит компоненты  животного происхождения и не тестируется на животных, поэтому получила сертификаты PETA — «Люди за этическое обращение с животными».

В большинстве стран, по данным Фонда ООН в области народонаселения, презервативы считаются медицинским устройством и тестируются на крольчихах. Их фрагменты вводят в матки ушастых, затем животных убивают, а органы извлекают и изучают на предмет побочных явлений. В компании нашли альтернативный способ тестирования. Они проверяют свои изделия на реконструированной ткани женских органов.

Идея выпуска товаров под эгидой бережного отношения к животным оказалось на редкость успешной. Стартаперы попали в список лучших молодых предпринимателей азиатского Forbes, сообщает 360tv.ru

БИ

//картина дня

На украинском портале госвласти опубликован документ с итогом встречи представителей Евросоюза, Москвы и Кремля. На ней обсуждался газовый конфликт, в который Украина втянула Россию. Теперь известно, о чем они договорились.

На украинском портале госвласти опубликован документ с итогом встречи представителей Евросоюза, Москвы и Кремля. На ней…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв убежден, что американские санкции против проекта "Северный поток — 2"…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…

В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой…

//новости ан

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту убивает желание выкладывать фото в купальниках…

//новости ан

//новости ан

Телевизионные съемки новогодних огоньков давно закончились, но актисты толко сейчас начинают "подогревать" аудиторию и выкладывают фото в своих соцсетях. Как…

//новости ан

Два круизных лайнера столкнулись в порту карибского курорта Косумель. «Глория», которая пыталась пришвартоваться, буквально протаранила корму лайнера, который подошел…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток-2" затронут…

//новости ан

Иосиф Пригожин сообщил об угрозах, которые пошли в его адрес от отца певицы Жанны Фриске из-за критики ее младшей сестры Натальи. Пригожин раскритиковал Наташу за то, что…

После победы Зеленского украинское Минобороны забило тревогу. Офицеры начали вести переговоры с представителями партии «Слуга народа». «Джокер ДНР» прислал корреспонденту…