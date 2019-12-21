"США преследуют исключительно собственные коммерческие интересы", - Косачёв отметил противоречие санкций США Уставу ООН

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21 декабря 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв убежден, что американские санкции против проекта "Северный поток — 2" - это явная недобросовестная конкуренция.

"Это не только санкции против России, сколько санкции против Европы", - оценили в Совфеде санкции США против "Северного потока-2"

Российский политик подчеркнул, что США, применяя в одностороннем порядке экономические санкции, вступают в противоречие с Уставом ООН. Устав международной организации предусматривает санкции исключительно по решению Совбеза ООН, - напомнил сенатор. По оценке Косачёва, американские санкции против проекта "Северный поток — 2" - "это явная недобросовестная конкуренция, это продавливание интересов компаний США в конкурентной борьбе с европейскими и российскими компаниями, это беззастенчивая конвертация американского политического и экономического могущества в банальную коммерческую выгоду".

Сенатор заметил "фантастической силы символику в том, что нынешние санкции включены именно в оборонный бюджет США", - передает RT.

Как сказал Косачёв, "американцы подобным шагом расписываются под тем, что они «делают энергетику оружием".