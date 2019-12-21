Дональд Трамп важно объявил о создании Космических войск США

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21 декабря 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США. Трамп сделал важное заявление 20 декабря в рамках церемонии подписания военного бюджета.

"Сегодня у нас важнейшая веха. Сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы", — объявил представил: "Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд". Пока ему подчиняются 200 человек. Из военного бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов.

О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)20 Дек 2019 в 11:15 PST