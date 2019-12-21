Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Дональд Трамп важно объявил о создании Космических войск США

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп важно объявил о создании Космических войск США
Дональд Трамп, фото из соцсети

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США.  Трамп сделал важное заявление 20 декабря в рамках церемонии подписания военного бюджета.

"Сегодня у нас важнейшая веха. Сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы", — объявил представил: "Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд". Пока ему подчиняются 200 человек. Из военного бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов.

О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)20 Дек 2019 в 11:15 PST

ИЧ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток-2" затронут…

//новости ан

Иосиф Пригожин сообщил об угрозах, которые пошли в его адрес от отца певицы Жанны Фриске из-за критики ее младшей сестры Натальи. Пригожин раскритиковал Наташу за то, что…

//новости ан

После победы Зеленского украинское Минобороны забило тревогу. Офицеры начали вести переговоры с представителями партии «Слуга народа». «Джокер ДНР» прислал корреспонденту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Единая Россия» не поддержит высказанную в правительстве инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. С соответствующим заявлением выступил Андрей…

Бывшая прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы от “Единой России” Наталья Поклонская саркастически прокомментировала публикацию украинского националистического…

//новости ан

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…