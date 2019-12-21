Дональд Трамп важно объявил о создании Космических войск США

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск США. Трамп сделал важное заявление 20 декабря в рамках церемонии подписания военного бюджета.
"Сегодня у нас важнейшая веха. Сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы", — объявил представил: "Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд". Пока ему подчиняются 200 человек. Из военного бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов.
О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
https://t.co/aVE8FY0eP0 pic.twitter.com/5iTkl6q9oQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2019 г.
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