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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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"Это не только санкции против России, сколько санкции против Европы", - оценили в Совфеде санкции США против "Северного потока-2"

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток-2" затронут не столько Россию, сколько Европу.
Политик назвал введение санкций экономической войной.

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Дональд Трамп подписал военный бюджет СНА на 2020 год, в котором включена санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".  Министерства финансов США уже объявило, что санкции вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.

По словам Морозова, "вопрос в том, как поведут себя немцы, европейцы, все те, кто являются потребителями нашего газа". "Совершенно понятно, что это не только санкции против России, сколько санкции против Европы", - сказал политик в интервью RT.
По оценке сенатора, "это экономическая война, попытка не просто остановить «Северный поток — 2», но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ". Морозов назвал это "нечестной и недобросовестной конкуренцией".

ИЧ

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