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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Санкции США в отношении газопроводов
Nord Steram 2, globallookpress.com/

Американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу, как только президент США Дональд Трамп  20 декабря 2019 года подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год.

Строительство газопровода «Северный поток-2» приостановлено из-за американских санкций

Строительство газопровода «Северный поток-2» приостановлено из-за американских санкций

Санкции против проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" учтены в военном бюджете США. Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало разъяснение действия ограничительных мер.

По данным американского Минфина, после подписания главой Белого дома положения раздела 7503 (именно в нем перечислены санкции в отношении газопроводов) военного бюджета вступают в силу немедленно.

Санкции касаются компаний которые "умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 30,4 м и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции должны оказать такое влияние, чтобы эти суда немедленно прекратили свою работу, связанную со строительством.

 

ИЧ

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