Санкции США в отношении газопроводов

Американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу, как только президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год.
Санкции против проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" учтены в военном бюджете США. Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало разъяснение действия ограничительных мер.
По данным американского Минфина, после подписания главой Белого дома положения раздела 7503 (именно в нем перечислены санкции в отношении газопроводов) военного бюджета вступают в силу немедленно.
Санкции касаются компаний которые "умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 30,4 м и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции должны оказать такое влияние, чтобы эти суда немедленно прекратили свою работу, связанную со строительством.