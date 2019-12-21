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21 декабря 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Строительство газопровода «Северный поток-2» приостановлено из-за американских санкций.

19 декабря появилась информация о предупреждении американскими сенаторами Тедом Крузом и Роном Джонсоном главе швейцарской компании Allseas Эдварда Хирема.

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Сообщение о приостановке реализации проекта «Северный поток-2» появилось на сайте компании Allseas.

Политики из США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили главу компании Allseas об обрушении « стоимости акций и разрушении ее финансовой жизнеспособности» вследствие полной блокировки всех активов этой компании в Америке, запрета на операции с ней и запрета на въезд в Штаты представителей фирмы. Сенаторы подчеркнули, что компании Allseas грозят сокрушительные санкции, если она не остановит свое участие в проекте.

Швейцарская компания приостановила участие в реализации проекта.

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год, в который включены санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

На данный момент «Северного потока-2» построен более чем на 80%. Поставка газа напрямую из России в Европу запланирована на середину 2020 года.