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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Северной Каролине произошла стрельба, двое погибших

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Северной Каролине произошла стрельба, двое погибших
пистолет, pixabay.com
В городе Уинстон-Салем в американском штате Северная Каролина сегодня была зафиксирована стрельба. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли два человека.
 
Данный инцидент произошел в муниципальном здании утром в пятницу, 20 декабря. Член городского совета Джеймс Тейлор заявил, что в настоящий момент ситуация в городе находится под контролем полиции.
 
О двух пострадавших гражданах сообщили журналисты. Они, однако, не уточняют, в каком состоянии находятся граждане, получившие ранения.
ЕТ

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