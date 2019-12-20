В Северной Каролине произошла стрельба, двое погибших

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20 декабря 2019, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пистолет, pixabay.com

В городе Уинстон-Салем в американском штате Северная Каролина сегодня была зафиксирована стрельба. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли два человека.

Данный инцидент произошел в муниципальном здании утром в пятницу, 20 декабря. Член городского совета Джеймс Тейлор заявил, что в настоящий момент ситуация в городе находится под контролем полиции.

О двух пострадавших гражданах сообщили журналисты. Они, однако, не уточняют, в каком состоянии находятся граждане, получившие ранения.