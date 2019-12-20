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Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии
20 декабря 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
20 декабря 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Проект «Украина», который стартовал в начале 1990-х годов и «закончился открытым нацизмом», будет закрыт. Такую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Николай Филиппов…
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Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию…
Вечером в пятницу стало известно, что Россия в Совбезе Организации Объединенных Наций наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении…
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Общество
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Происшествия
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Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что в одном из автобусов в Реутове обнаружили подозрительный предмет. В настоящий момент сотрудники оперативных служб…
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