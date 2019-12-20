Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

Вечером в пятницу стало известно, что Россия в Совбезе Организации Объединенных Наций наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гумпомощи Сирии.

Совет безопасности ООН также не поддержал резолюцию РФ по данному вопросу.

Напомним, режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в САР из соседних государств через линии фронта и погранпереходы действует с 2014 года. Подобный механизм установила резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций, он каждый год продлевался. Документ гласит, что гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эль-Хава, Баб-эс-Салям, Эль-Ярубия, а также Аль-Рамата. Новый срок действия этого механизма истекает 10 января 2020 года.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что РФ проголосовала против резолюции, так как она устарела и в ней не учитываются изменения, которые произошли в Сирии за последние годы.