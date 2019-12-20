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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии
ООН, pixabay.com
Вечером в пятницу стало известно, что Россия в Совбезе Организации Объединенных Наций наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гумпомощи Сирии.
 
Совет безопасности ООН также не поддержал резолюцию РФ по данному вопросу.
 
Напомним, режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в САР из соседних государств через линии фронта и погранпереходы действует с 2014 года. Подобный механизм установила резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций, он каждый год продлевался. Документ гласит, что гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска  Баб-эль-Хава, Баб-эс-Салям, Эль-Ярубия, а также Аль-Рамата. Новый срок действия этого механизма истекает 10 января 2020 года.
 
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что РФ проголосовала против резолюции, так как она устарела и в ней не учитываются изменения, которые произошли в Сирии за последние годы.
ЕТ

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