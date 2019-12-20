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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Венесуэле разбился частный самолет, девять человек погибли

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Венесуэле разбился частный самолет, девять человек погибли
шасси, pixabay.com
В Венесуэле в ходе посадки в 8 километрах от аэропорта разбился частный самолет Beechcraft 100 King Air. Генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб сообщил, что погибли девять человек.
 
Согласно последней информации, все погибшие являлись гражданами Венесуэлы. Генпрокурор подчеркнул, что в настоящий момент говорить о версиях случившегося преждевременно. Предполагается, что специалисты смогут установить детали произошедшего в течение нескольких часов.
ЕТ

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