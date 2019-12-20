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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Шторм в Испании унес жизни трех человек

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Шторм в Испании унес жизни трех человек
облака над морем, pixabay.com

На севере Испании шторм "Эльза" за последние два дня унес жизни по меньшей мере трех человек. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 20 декабря, предоставили журналистам местные власти.

Отмечается, что шторм обрушился на Иберийский полуостров в минувшую среду и усилился к вечеру четверга. Установлено, что один человек погиб из-за оползня в автономном сообществе Астурия, второй стал жертвой непогоды на территории Галисии, а третий человек погиб в ходе наводнения в Кастилии.

Повреждены многие здания, оборваны линии электропередачи. Некоторые дороги перекрыты из-за поваленных деревьев и наводнений.

ЕТ

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