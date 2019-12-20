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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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98-летний супруг королевы Елизаветы II госпитализирован

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

98-летний супруг королевы Елизаветы II госпитализирован
королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, Han Yan/ZUMAPRESS.com

Утром в пятницу, 20 декабря, 98-летний супруг британской королевы принц Филипп госпитализирован. Согласно последней информации, муж Елизаветы II находится в лондонской больнице короля Эдварда VII.

В этом году принц Филипп пропустил много мероприятий. Журналисты утверждают, что он не мог посещать приемы из-за плохого самочувствия.

Сегодня супруг британской королевы самостоятельно прибыл в больницу, где его осмотрели специалисты и приняли решение о госпитализации. Представитель Букингемского дворца сообщил, что это стало мерой предосторожности из-за давнего заболевания принца.

Напомним, в 2011 году у мужа Елизаветы II были выявлены проблемы с сердцем. Ему провели коронарное стентирование. В прошлом году принцу Филиппу сделали операцию на бедре. В начале текущего года пожилой мужчина попал в ДТП, в ходе которого его автомобиль перевернулся. Он практически не пострадал.

ЕТ

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