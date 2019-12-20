Поклонская по-украински ответила Корчинскому, предложившему увековечить память стрелка с Лубянки

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20 декабря 2019, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитНавигатор

депутат Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы от “Единой России” Наталья Поклонская саркастически прокомментировала публикацию украинского националистического деятеля Дмитрия Корчинского.

Ранее Корчинский предложил назвать один из киевских скверов именем стрелка, который накануне устроил бойню на Лубянке в Москве.

Поклонская решила ответить политику на украинском языке. В переводе ее реакция звучит так: "Дмитрий, помню, последний раз видела вас с кастрюлей на голове во время майдана". Депутат задалась вопросом, не надавила ли Корчинскому та кастрюля на голову.

Отметим, что недавно Наталья Поклонская призналась, что является коренной украинкой и выразила уверенность в том, что дружба между Россией и Украиной будет восстановлена.