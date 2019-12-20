В Пентагоне заявили, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО

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20 декабря 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пентагон, pixabay.com

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турцию необходимо "держать ближе к союзникам по НАТО". В Пентагоне сообщили, что при этом Штаты отказывают Анкаре в истребителях-бомбардировщиках F-35.

Эспер отметил, что турецкие власти уже приняли российские зенитные ракетные системы С-400, а это говорит о том, что Анкара не получит F-35.

Журналисты также попросили главу Пентагона прокомментировать заявление лидера Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна может закрыть для США авиабазу Инджирлик в случае, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары. Марк Эспер заявил, что ему необходимо обратиться за получением дополнительной информации к своему турецкому коллеге.