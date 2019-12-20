При столкновении яхты и катера в Таиланде серьезно пострадала гражданка РФ

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20 декабря 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Таиланд, pixabay.com

В результате столкновения туристического катера с яхтой в тайской провинции Пхангнга серьезные травмы получила гражданка России. Данную информацию сегодня предоставило посольство РФ в Таиланде.

Сообщается, что пострадавшей россиянке 67 лет. Ей оперативно была оказана необходимая помощь. Сегодня гражданка РФ улетела на родину.

О столкновении двух плавсредств стало известно накануне. На борту туристического катера в момент случившегося находились 49 человек. Капитан погиб. 12 пострадавших были госпитализированы. На яхте никто не получил травм.