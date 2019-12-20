Аналитик сообщил о шансе для ДНР и ЛНР приблизить полное освобождение от Украины

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20 декабря 2019, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским конституционная реформа, которая не предполагает получение Донбассом прописанного в минских соглашениях особого статуса, продемонстрировала недоговороспособность Киева. Такую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик добавил, что у самопровозглашенных ДНР и ЛНР появилась возможность приблизиться к окончательному освобождению от Украины. По словам Ищенко, киевские власти хоронят минские договоренности, без выполнения которых реинтеграция республик невозможна.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлено секретное оружие ополченцев Донбасса.