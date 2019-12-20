Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Аналитик сообщил о шансе для ДНР и ЛНР приблизить полное освобождение от Украины

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Аналитик сообщил о шансе для ДНР и ЛНР приблизить полное освобождение от Украины
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским конституционная реформа, которая не предполагает получение Донбассом прописанного в минских соглашениях особого статуса, продемонстрировала недоговороспособность Киева. Такую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Секретное оружие противостоящих армии Украины ополченцев Донбасса сняли на видео

Секретное оружие противостоящих армии Украины ополченцев Донбасса сняли на видео

Аналитик добавил, что у самопровозглашенных ДНР и ЛНР появилась возможность приблизиться к окончательному освобождению от Украины. По словам Ищенко, киевские власти хоронят минские договоренности, без выполнения которых реинтеграция республик невозможна.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлено секретное оружие ополченцев Донбасса.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фотопризнаком отчаянья для женщин за 40 уже основательно поутих…

Самое дороге в мире лекарство будут бесплатно раздавать по принципу лотереи. Одна доза стоит 2,1 миллиона долларов. С помощью него лечат спинальную мышечную атрофию…

В Москве на мосту у парка Горького задержали участника одиночного пикета. Мужчина влез на опору моста и не желал спускаться. Пришлось использовать тяжелую строительную…

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…