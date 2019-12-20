Аналитик сообщил о шансе для ДНР и ЛНР приблизить полное освобождение от Украины

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским конституционная реформа, которая не предполагает получение Донбассом прописанного в минских соглашениях особого статуса, продемонстрировала недоговороспособность Киева. Такую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.
Аналитик добавил, что у самопровозглашенных ДНР и ЛНР появилась возможность приблизиться к окончательному освобождению от Украины. По словам Ищенко, киевские власти хоронят минские договоренности, без выполнения которых реинтеграция республик невозможна.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлено секретное оружие ополченцев Донбасса.