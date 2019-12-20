В Госдуме прокомментировали реакцию МИД Украины на слова Путина об исконно русских землях

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20 декабря 2019, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в пятницу оценил реакцию заместителя главы МИД Украины Василия Боднара на высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина об исконно русских землях.

19 декабря в рамках большой пресс-конференции глава РФ упомянул о решении Владимира Ленина "передать УССР исконно русские территории", которые, по словам российского лидера, "вообще никогда не имели отношения" к Украине.

Василий Боднар в свою очередь заявил, что Москва ранее "была подчинена Киеву" и призвал говорить "не о последствиях, а о корнях".

Депутат Госдумы отметил, что в Киеве крайне агрессивно и болезненно реагируют на любые заявления или предложения России. По мнению Руслана Бальбека, эта позиция является деструктивной и мешает начать переговорные процессы, которые позволили бы улучшить отношения между РФ и Украиной.