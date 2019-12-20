Вероятное условие нового Майдана на Украине и распада страны назвал политолог

Инициированные киевской властью федерализация и автономизация Украины могут привести к опасным последствиям для бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения высказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский, ставший собеседником представителей отечественных интернет-СМИ.
Аналитик предупредил, что «малейшая попытка внедрения подобных проектов» способна спровоцировать масштабное гражданское противостояние, новый Майдан и распад страны на части.
Ранее сегодня сообщалось, что Николай Филиппов, политический эксперт из российского Крыма, заявил о финальной стадии существования украинского государства.