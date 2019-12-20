Вероятное условие нового Майдана на Украине и распада страны назвал политолог

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20 декабря 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Инициированные киевской властью федерализация и автономизация Украины могут привести к опасным последствиям для бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения высказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский, ставший собеседником представителей отечественных интернет-СМИ.

Аналитик предупредил, что «малейшая попытка внедрения подобных проектов» способна спровоцировать масштабное гражданское противостояние, новый Майдан и распад страны на части.

Ранее сегодня сообщалось, что Николай Филиппов, политический эксперт из российского Крыма, заявил о финальной стадии существования украинского государства.