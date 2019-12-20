Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В США спустя 55 лет нашли похищенного младенца

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

В США спустя 55 лет нашли похищенного младенца
фото: соцсети

Американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось раскрыть дело о похищении ребенка из роддома в Чикаго, произошедшем 55 лет назад. Об этом сообщил местный телеканал WGN-TV.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату зашла женщина, одетая как медсестра, и забрала ребенка, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем.

Через 4 года полицейские заявили об обнаружении мальчика: по их мнению ребенок подходил на роль похищенного Пола. В то время тесты ДНК еще не проводились, а потому его "родство" определили по форме ушей.

Мать также признала в нем пропавшего малыша. Однако в 2014 году текст ДНК показал, что найденыш - не биологический сын Фрончак. И вот недавно Пола обнаружили в штате Мичиган. Однако, состоится ли спустя 55 лет встреча сына с матерью, пока неизвестно.

АС

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фотопризнаком отчаянья для женщин за 40 уже основательно поутих…

Самое дороге в мире лекарство будут бесплатно раздавать по принципу лотереи. Одна доза стоит 2,1 миллиона долларов. С помощью него лечат спинальную мышечную атрофию…

В Москве на мосту у парка Горького задержали участника одиночного пикета. Мужчина влез на опору моста и не желал спускаться. Пришлось использовать тяжелую строительную…

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…