В США спустя 55 лет нашли похищенного младенца

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20 декабря 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось раскрыть дело о похищении ребенка из роддома в Чикаго, произошедшем 55 лет назад. Об этом сообщил местный телеканал WGN-TV.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату зашла женщина, одетая как медсестра, и забрала ребенка, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем.

Через 4 года полицейские заявили об обнаружении мальчика: по их мнению ребенок подходил на роль похищенного Пола. В то время тесты ДНК еще не проводились, а потому его "родство" определили по форме ушей.

Мать также признала в нем пропавшего малыша. Однако в 2014 году текст ДНК показал, что найденыш - не биологический сын Фрончак. И вот недавно Пола обнаружили в штате Мичиган. Однако, состоится ли спустя 55 лет встреча сына с матерью, пока неизвестно.