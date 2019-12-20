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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Секретное оружие противостоящих армии Украины ополченцев Донбасса сняли на видео

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Секретное оружие противостоящих армии Украины ополченцев Донбасса сняли на видео
Ополченцы Донбасса, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР показала на видео секретный комплекс «Мантия». Данный ролик доступен для просмотра в интернете.

Предполагаемый сценарий штурма ВСУ городов республик Донбасса раскрыл аналитик

Предполагаемый сценарий штурма ВСУ городов республик Донбасса раскрыл аналитик

В пресс-службе Народной милиции отметили, что «Мантия», долгое время являвшаяся самой секретной военной разработкой соседней ДНР, создана на базе украинской «Осы», захваченной в боях с киевскими силовиками в 2016 году. «Мантия» способна уничтожать цели на расстоянии до пятнадцати километров.

Ранее в пятницу сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков раскрыл предполагаемый сценарий захвата Вооруженными силами Украины городов, которые находятся на территории ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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