Орехово-Зуево: накрыли подпольный игорный клуб

Деятельность подпольного игорного клуба с тремя десятками автоматов пресекли в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания на улице Торфобрикетная, работало законспирировано, без вывесок, преимущественно в ночное время. По периметру дома велось видеонаблюдение. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку», - рассказали в главке.
В заведении работали 36 игровых автоматов. Их изъяли полицейские.