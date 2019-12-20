Орехово-Зуево: накрыли подпольный игорный клуб

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20 декабря 2019, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Деятельность подпольного игорного клуба с тремя десятками автоматов пресекли в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания на улице Торфобрикетная, работало законспирировано, без вывесок, преимущественно в ночное время. По периметру дома велось видеонаблюдение. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку», - рассказали в главке.

В заведении работали 36 игровых автоматов. Их изъяли полицейские.