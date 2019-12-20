Крымский политический эксперт заявил о финальной стадии существования Украины

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20 декабря 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Миниатюрный флаг Украины, Inna Borodayeva / globallookpress.com

Проект «Украина», который стартовал в начале 1990-х годов и «закончился открытым нацизмом», будет закрыт. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал Николай Филиппов, политический эксперт из Крыма.

По словам аналитика, в настоящий момент идет «финальная стадия страны». Украина находится в состоянии демонтажа, полагает Филиппов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинского президента Владимира Зеленского предупредили об угрозе новой революции. Из информации, опубликованной в сети, следует, что с соответствующим заявлением на экстренном совещании выступил Арсен Аваков, глава МВД.