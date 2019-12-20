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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Крымский политический эксперт заявил о финальной стадии существования Украины

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Крымский политический эксперт заявил о финальной стадии существования Украины
Миниатюрный флаг Украины, Inna Borodayeva / globallookpress.com

Проект «Украина», который стартовал в начале 1990-х годов и «закончился открытым нацизмом», будет закрыт. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал Николай Филиппов, политический эксперт из Крыма.

Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

По словам аналитика, в настоящий момент идет «финальная стадия страны». Украина находится в состоянии демонтажа, полагает Филиппов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинского президента Владимира Зеленского предупредили об угрозе новой революции. Из информации, опубликованной в сети, следует, что с соответствующим заявлением на экстренном совещании выступил Арсен Аваков, глава МВД.

 

ДЦ

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