В Иране назвали действия США

Роухани заявил, что американские санкции являются "экономическим терроризмом". По мнению иранского лидера, страны, противодействующие терроризму, должны бороться с такими действиями США.

Глава Ирана также коснулся ситуации, которая сложилась вокруг ядерной сделки. Хасан Роухани считает, что выход США из международной договоренности представляет собой угрозу международной безопасности.