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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Иране назвали действия США "экономическим терроризмом"

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Иране назвали действия США
президент Ирана Хасан Роухани, Ahmad Halabisaz/Xinhua
Глава Ирана Хасан Роухани в рамках встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио сделал важное заявление. По его словам, действия властей Соединенных Штатов Америки являются "экономическим терроризмом".
 
Роухани заявил, что американские санкции являются "экономическим терроризмом". По мнению иранского лидера, страны, противодействующие терроризму, должны бороться с такими действиями США.
 
Глава Ирана также коснулся ситуации, которая сложилась вокруг ядерной сделки. Хасан Роухани считает, что выход США из международной договоренности представляет собой угрозу международной безопасности.
ЕТ

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