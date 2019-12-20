Самое дорогое в мире лекарство стоимостью в 2 миллиона долларов будут бесплатно раздавать по принципу лотереи

//В мире 13+

20 декабря 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Самое дороге в мире лекарство будут бесплатно раздавать по принципу лотереи. Одна доза стоит 2,1 миллиона долларов. Речь идёт о Zolgensma. С помощью него лечат спинальную мышечную атрофию у детей.

Спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии. Препарат одноразовый, то есть одна доза – это одна спасенная жизнь.

Препарат пока что одобрен только в США. Бесплатная программа предназначена для других стран, в которых его еще нельзя купить, хотя из-за цены он вообще мало кому по карману. Швейцарский производитель планирует поставлять бесплатно до 100 доз в год и заверяет, что лекарство будет одинаково доступно для всех нуждающихся больных без каких-либо критериев выбора, пишет vademec.ru.



