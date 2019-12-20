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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Предполагаемый сценарий штурма ВСУ городов республик Донбасса раскрыл аналитик

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Предполагаемый сценарий штурма ВСУ городов республик Донбасса раскрыл аналитик
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины может решиться на захват городов, подконтрольных властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по сценарию, который был опробован американцами в Сирии и Ираке. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

Как отметил аналитик, ставший собеседником «Свободной прессы», военные США «завалили снарядами, бомбами и ракетами» Ракку и Мосул. Леонков допустил, что ВСУ могут реализовать подобный сценарий в Донбассе.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Арсен Аваков, глава МВД Украины, предупредил президента Владимира Зеленского об угрозе новой революции в стране.

 

ДЦ

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