Предполагаемый сценарий штурма ВСУ городов республик Донбасса раскрыл аналитик

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20 декабря 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины может решиться на захват городов, подконтрольных властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по сценарию, который был опробован американцами в Сирии и Ираке. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Как отметил аналитик, ставший собеседником «Свободной прессы», военные США «завалили снарядами, бомбами и ракетами» Ракку и Мосул. Леонков допустил, что ВСУ могут реализовать подобный сценарий в Донбассе.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Арсен Аваков, глава МВД Украины, предупредил президента Владимира Зеленского об угрозе новой революции в стране.