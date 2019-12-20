В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

Накануне в рамках пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли на территорию Польши после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами", а также "над тем, что происходит в стране". По словам российского лидера, в тот момент власти Польши "находились где-то уже в районе польско-румынской границы".

Шимон Шинковский вель Сенк попросил дать польскому руководству немного времени для анализа данного высказывания. После этого, по словам дипломата, будет принято решение, требует ли оно ответа. "Я чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", – добавил замглавы МИД Польши.

Напомним, уже много лет официальной позицией Варшавы является тезис о том, что СССР в 1939 году напал на Польшу так же, как и Германия.