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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне
флаг Польши, pixabay.com
Власти Польши отреагировали на слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По данному вопросу высказался замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
 
Накануне в рамках пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли на территорию Польши после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами", а также "над тем, что происходит в стране". По словам российского лидера, в тот момент власти Польши "находились где-то уже в районе польско-румынской границы".
 
Шимон Шинковский вель Сенк попросил дать польскому руководству немного времени для анализа данного высказывания. После этого, по словам дипломата, будет принято решение, требует ли оно ответа. "Я чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", – добавил замглавы МИД Польши.
 
Напомним, уже много лет официальной позицией Варшавы является тезис о том, что СССР в 1939 году напал на Польшу так же, как и Германия.
ЕТ

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