//В мире 13+
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
20 декабря 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
20 декабря 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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