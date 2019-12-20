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Мощное землетрясение произошло в Афганистане

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Афганистан, pixabay.com
Днем в пятницу, 20 декабря, в СМИ появилась информация о мощном землетрясении, которое произошло в Афганистане. Согласно последним данным, подземные толчки были зафиксированы в районе гор Гиндукуш.
 
Информацию о землетрясении предоставили сегодня специалисты китайского сейсмологического центра, которые уточнили, что его магнитуда составила 7 баллов по шкале Рихтера.
 
Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 по Москве). К настоящему моменту сообщений о разрушениях и пострадавших в результате случившегося не поступало.
ЕТ

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