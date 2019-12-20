Мощное землетрясение произошло в Афганистане

Днем в пятницу, 20 декабря, в СМИ появилась информация о мощном землетрясении, которое произошло в Афганистане. Согласно последним данным, подземные толчки были зафиксированы в районе гор Гиндукуш.

Информацию о землетрясении предоставили сегодня специалисты китайского сейсмологического центра, которые уточнили, что его магнитуда составила 7 баллов по шкале Рихтера.