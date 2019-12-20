Совфед оценил инициативу создания в США фонда для энергопроектов Европы

//В мире 13+

20 декабря 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/Flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу, 20 декабря, оценил идею американских сенаторов создать в США фонд в $1 млрд для финансирования энергопроектов в Европе.

Один из авторов инициативы сенатор Крис Мерфи полагает, что выделение в ближайшие четыре года около $1 млрд на энергетические проекты в Европе станет новым инструментом для противодействия "хищнической энергетической политике России", а также позволит обеспечить энергетическую безопасность союзников и партнеров Соединенных Штатов.

Сергей Цеков убежден, что фонд, который планируется создать, станет каплей в море для развития энергетики. Политик убежден, что США преследуют свои цели и хотят полностью "оседлать"европейский рынок, прежде всего, за счет сжиженного газа. Он, однако, не будет конкурентом российскому трубопроводному газу. "Ничего у них не выйдет", – заключил сенатор.