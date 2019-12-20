Эстония: старые улочки Таллина открывают секреты

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20 декабря 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

На улицах Таллина, фото автора

Прекрасный старый Таллин. Загадочны его улочки. Говорят, что они совсем не изменились за сотни лет. Думаю, что это правда! Когда бродишь по узким улочкам Старого Таллина, то кажется, что ты в Средневековье. Так и веет легендами и мистикой.

Каждый народ с любовью слагал легенды о своей стране. Эстонцы, конечно, не исключение. Если спросить коренного жителя Таллина о том, как появился город, то он непременно расскажет красивую легенду.

Много, много лет назад в Дании жил король. И были у него сын и дочь, которые страстно полюбили друг друга. Король узнал о запретной любви и разгневался на дочь. Решил, что ее нужно сослать подальше от дома. Посадил ее на корабль без парусов и отправил в Балтийское море. Вскоре корабль прибило к красивому берегу. Принцессе понравился высокий и неприступный холм. Решила она обосноваться на том холме. Прошло время и дочь короля построила дворец на холме, а вокруг него – небольшой городок с узкими улочками. Король Дании прознал об этом и решил захватить городок. Однако, жители города на холме не дали чужестранцам покорить себя и отстояли независимость. Принцесса осталась хозяйкой города, а сам он стал называться «Таанилинн», что означает «датский город». Вот так и появился город Таллин.

Те, кто побывал в Таллине особо отмечают его улочки. Действительно, эффект старины потрясающий! Но мало кто знает, что из-за узких улочек Старого города, когда-то лилась кровь….

Старожилы рассказывают, что во времена пышных платьев с кринолином, дамы просто не могли пройти вдвоем по узким улочкам – одной приходилось уступать. Но знатные дамы не хотели уступать одна другой и выходил конфликт. И тогда кавалер одной дамы вызывал на дуэль кавалера другой дамы! И дрались они серьезно! До крови!

Улочки с тех пор не изменились, но нравы стали лояльнее. Сегодня можно спокойно гулять по узким улочкам Таллина и наслаждаться атмосферой загадочного города. Особенно, хорош Таллин перед Рождеством! Я так думаю!