Сенатор Пушков:

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20 декабря 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков подверг критике действия вандалов, накануне разгромивших в Харькове памятник русскому писателю Максиму Горькому. По мнению политика, люди, способные на такое, не читали ничего, «кроме СМС».

Отмечается, что разбитый памятник Горькому возле дома №87 на Новобаварском проспекте во время обхода территории заметил работник коммунальных служб.

«На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу. Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции», - сказал Пушков.