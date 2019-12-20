Жизнь удалась: Америка похвалила Латвию

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20 декабря 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Вентспилсский свободный порт, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

США сняли санкции с порта города Вентспилса благодаря активным действиям правительства Латвии.

Латвийское правительство утвердило правовые нормы, которые фактически лишили мэра Вентспилса Айвара Лембергса контроля над Управлением Вентспилсским свободным портом. Согласно таким нормам теперь за работой порта будут надзирать четыре представителя правительства.

«США приветствует быструю реакцию правительства Латвии на включение Лембергса в санкционный список. Исключение Управления Вентспилсского порта из списка демонстрирует нашу готовность тесно сотрудничать с партнерами в борьбе с коррупцией», - заявил заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

Вентспилсский свободный порт был исключен из санкционного списка США 18 декабря. МИД Латвии сообщило, что это произошло благодаря интенсивным переговорам с латвийскими дипломатами и ведомствами.

В санкционном списке остался мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который оказался в «списке Магнитского» из-за систематического участия в коррупции.

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