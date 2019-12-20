Правящая коалиция Сейма маниакально требует роспуска Рижской думы

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20 декабря 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Пожалуй, такого «беспредела» правящей коалиции Сейма Латвия давно не видела. Захотели роспуска Рижской думы – сделали! И чихать, простите, на закон! 19 декабря Сейм концептуально поддержал законопроект о роспуске Рижской думы и об установлении временной администрации города.

В поддержку законопроекта свои голоса отдали 53 депутата, а против проголосовали 40 парламентариев.

Более того, большинство депутатов требуют, чтобы законопроект был рассмотрен в срочном порядке! И никак иначе!

Дебаты о законопроекте продолжались около трех часов. Депутаты от оппозиции недоумевали и остро критиковали желание коалиции «расправиться» с Рижской думой, но правящие были неумолимы!

Депутат Сейма, несостоявшийся актер Артус Кайминьш, который три недели назад получил ожоги (в квартире политика вдруг начался пожар в выходной день!), появился в веселенькой майке на трибуне Сейма и проголосовал за срочный роспуск Рижской думы!

Депутат Артус Кайминьш: «Хоть носом нажму кнопку за роспуск Рижской думы!»

Такого «шапито» Сейм Латвии не видел никогда!

Министр охраны среды Юрис Пуце, который инициировал роспуск Рижской думы, маниакально твердил, что главная причина роспуска – мусор в городе! Других причин нет!

Депутат от партии «Согласие» Борис Цилевич: «Хочу спросить, а верит ли хоть кто-то, что думу распускают из-за ситуации с мусором? Хочу предложить министру Пуце написать сценарий для фильма ужасов, потому что ему хорошо удалось описать устрашающую ситуацию с мусором в Риге. Хотя нет никакой ситуации».

Экс-премьер, депутат Сейма Марис Кучинскис: «Хочу напомнить, что один из лучших юристов Латвии указал на то, что этот законопроект разрушает репутацию Сейма. Аргументации за законопроект все же недостаточно».

Мэр Риги Олег Буров: «Поданный министерством охраны среды законопроект о роспуске Рижской думы – политически мотивирован. Упомянутые упреки не соответствуют истине».

Ситуация с Рижской думой «накалила» политиков. Ситуация сложная и скандальная.

По данной ситуации высказался президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства отметил, что решение по роспуску Рижской думы должно быть особенно обоснованным, нужно учесть все аспекты, в том числе выслушать Рижскую думу, чтобы принять всестороннее решение.

Почему же коалиция так хочет роспуска Рижской думы?

Политолог Янис Григалис: «Всем понятно, что коалиция хочет «завладеть» Ригой. Они прекрасно понимают, что «попали» в Сейм только на один срок. Понятно, что никто больше за них не проголосует. Никто и никогда! Вот они и «рвут»! По принципу: я тут сейчас хозяин! Им совершенно неважно, что нет достаточных законных оснований! Неважно, что нарушается закон! Им совершенно неважно, что будет дальше. Им важно показать сейчас себя! Однодневное решение. Глупость и недальновидно! Жажда власти. Пусть и на короткий срок».

А вот меня интересует маленький нюанс! Почему депутат Сейма пришел на заседание парламента в майке, а не в исподнем. Ошибочка вышла…