В Китае решили создать сверхчеловека?

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20 декабря 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Медицинская лаборатория, pixabay.com

Приходишь в салон красоты или SPA-центр, и тебе вместе с обычными услугами предлагают сделать тест ДНК за смешные деньги. Это не сцена из фантастического фильма, а сегодняшняя реальность. Правда, в Китае. Делая ставку на доступный для всех генетический анализ, Поднебесная стремится к созданию сверхчеловека.

Продавцы ДНК-тестов утверждают, что могут помочь родителям раскрыть потенциальные таланты детей. Также благодаря генетическому анализу можно определить, чем заболеет ребенок в пожилом возрасте и сколько вообще проживет.

В погоне за информацией о собственном организме китайцы не задумываются над тем, что все результаты попадают в общую базу, которая затем переходит в руки государства. Получается, о частной жизни и сохранении конфиденциальности можно забыть.

Тем временем продажи подобных услуг по всему миру растут с каждым годом. Если верить прогнозу экспертов, к 2022 году они поднимутся до 405 млн долларов. Преимущественно речь идет о Китае, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры». В Гонконге тест ДНК уже сегодня можно сделать, например, в павильоне рядом с отделами модной одежды.