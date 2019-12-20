Лавров рассказал, почему россиянам комфортно в Сербии

//В мире 13+

20 декабря 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: соцсети

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему россияне могут чувствовать себя в Сербии как дома. По его словам, главное в стране – это её жители.

Лавров отметил традиционное гостеприимство и радушие сербов, которое оставляет «самое яркое и приятное впечатление» после посещения страны. Министр подчеркнул, что его коллеги, как и он сам, во время визита в Белград чувствуют себя, словно дома.

«В этом нет ничего удивительного, ведь наши два действительно братских народа объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство, самые теплые чувства дружбы и симпатии», - сказал Лавров.