Меркель пошла против санкций и объявила войну Трампу

//В мире 13+

20 декабря 2019, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

В СМИ считают, что своим заявлением против экстерриториальных санкций США Германия объявила Америке войну. Канцлер ФРГ Ангела Меркель четко дала понять, что ее страна выступает против ограничений, которые Соединенные Штаты вводят в связи со строительством «Северного потока-2».

«Это четкое объявление войны Трампу … Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», - считают немецкие СМИ.

Также в Германии уверены, что Америке не удастся сдержать строительство «Северного потока-2», и вскоре газопровод будет завершен.