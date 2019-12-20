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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Меркель пошла против санкций и объявила войну Трампу

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Меркель пошла против санкций и объявила войну Трампу
Фото: соцсети

В СМИ считают, что своим заявлением против экстерриториальных санкций США Германия объявила Америке войну. Канцлер ФРГ Ангела Меркель четко дала понять, что ее страна выступает против ограничений, которые Соединенные Штаты вводят в связи со строительством «Северного потока-2».

«Это четкое объявление войны Трампу … Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», - считают немецкие СМИ.

Также в Германии уверены, что Америке не удастся сдержать строительство «Северного потока-2», и вскоре газопровод будет завершен.

АБ

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