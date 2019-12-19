Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

Арсен Аваков, глава украинского МВД, предупредил президента Владимира Зеленского об угрозе новой революции в бывшей советской республике. Соответствующая информация появилась в сети.
Как узнал Telegram-канал «Цибуля», прошлой ночью Зеленский провел экстренное совещание, на котором обсуждались протесты, вспыхнувшие из-за планов киевских властей устроить приватизацию земли. Министр Аваков заявил на заседании, что данное решение усилит антиправительственные движения и акции. Протестная кампания, по мнению руководителя МВД, может привести к новой революции, говорится в процитированном посте.
Ранее в четверг сообщалось, что Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана.