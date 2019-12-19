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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Аваков предупредил президента Зеленского об угрозе новой революции на Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Арсен Аваков, глава украинского МВД, предупредил президента Владимира Зеленского об угрозе новой революции в бывшей советской республике. Соответствующая информация появилась в сети.

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

Как узнал Telegram-канал «Цибуля», прошлой ночью Зеленский провел экстренное совещание, на котором обсуждались протесты, вспыхнувшие из-за планов киевских властей устроить приватизацию земли. Министр Аваков заявил на заседании, что данное решение усилит антиправительственные движения и акции. Протестная кампания, по мнению руководителя МВД, может привести к новой революции, говорится в процитированном посте.

Ранее в четверг сообщалось, что Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана.

 

ДЦ

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