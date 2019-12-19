Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

В распоряжении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова оказались секретные данные, которые указывают на то, кто на самом деле являлся организатором Евромайдана 2013–2014 годов в Киеве. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.
Как отмечает издание «Русская весна», Азаров сообщил, что получил от сотрудников Службы безопасности Украины запись переговоров американского сенатора Джона Маккейна и экс-посла США в Киеве Джеффри Пайета с лидерами Майдана. Эта информация доказывает то, что массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича, готовили Соединенные Штаты, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко назвал момент начала развала «украинской олигархической республики».