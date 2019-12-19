Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

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19 декабря 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

В распоряжении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова оказались секретные данные, которые указывают на то, кто на самом деле являлся организатором Евромайдана 2013–2014 годов в Киеве. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.

Как отмечает издание «Русская весна», Азаров сообщил, что получил от сотрудников Службы безопасности Украины запись переговоров американского сенатора Джона Маккейна и экс-посла США в Киеве Джеффри Пайета с лидерами Майдана. Эта информация доказывает то, что массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича, готовили Соединенные Штаты, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко назвал момент начала развала «украинской олигархической республики».