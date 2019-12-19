В Госдуме считают, что Трамп сможет извлечь выгоду из импичмента

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19 декабря 2019, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что Дональд Трамп сможет извлечь для себя максимальную выгоду из затеянной демократами процедуры импичмента.

Эксперт объяснил, для чего в США затеяли импичмент

«Он относится к числу тех политических деятелей, которые из подобного рода ситуаций умеют "выжимать" для себя максимум возможного, это подтверждают и результаты опросов общественного мнения в США», - объяснил Новиков.

При этом российский депутат подчеркнул, что сейчас шанс повернуть ситуацию в свою пользу есть как у тех, кто затеял импичмент, так и у сторонников Трампа. «Это будет зависеть от мощи пропагандистских машин двух ведущих политических партий США», - резюмировал Новиков.