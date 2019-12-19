В Госдуме считают, что Трамп сможет извлечь выгоду из импичмента

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что Дональд Трамп сможет извлечь для себя максимальную выгоду из затеянной демократами процедуры импичмента.
«Он относится к числу тех политических деятелей, которые из подобного рода ситуаций умеют "выжимать" для себя максимум возможного, это подтверждают и результаты опросов общественного мнения в США», - объяснил Новиков.
При этом российский депутат подчеркнул, что сейчас шанс повернуть ситуацию в свою пользу есть как у тех, кто затеял импичмент, так и у сторонников Трампа. «Это будет зависеть от мощи пропагандистских машин двух ведущих политических партий США», - резюмировал Новиков.