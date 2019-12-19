Политолог раскрыл момент начала развала «украинской олигархической республики»

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19 декабря 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, Serhii Hudak / globallookpress.com

«Украинская олигархическая республика» начала разваливаться еще в 2000 году. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, состоявшиеся в 2000-м акции протеста под лозунгом «Украина без Кучмы», стали первым звонком о том, что созданный в стране режим исчерпал себя и больше не удовлетворяет никого из «внешних игроков». Киевские политики смогли продлить «агонию режима», она продолжается уже девятнадцать лет, отметил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Василий Вовк обозначил предпосылки возможного Майдана против действующего президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.