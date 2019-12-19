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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Политолог раскрыл момент начала развала «украинской олигархической республики»

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Политолог раскрыл момент начала развала «украинской олигархической республики»
Флаг Украины, Serhii Hudak / globallookpress.com

«Украинская олигархическая республика» начала разваливаться еще в 2000 году. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Ростислав Ищенко.

Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

По словам Ищенко, состоявшиеся в 2000-м акции протеста под лозунгом «Украина без Кучмы», стали первым звонком о том, что созданный в стране режим исчерпал себя и больше не удовлетворяет никого из «внешних игроков». Киевские политики смогли продлить «агонию режима», она продолжается уже девятнадцать лет, отметил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Василий Вовк обозначил предпосылки возможного Майдана против действующего президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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