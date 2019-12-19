Дональд Трамп признал Украину «исключительно российской» зоной влияния?

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19 декабря 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Президент США Дональд Трамп, Michael Reynolds / globallookpress.com

Американские и российские биржевые индексы бьют рекорды, цена не нефть растет, рубль укрепляется, несмотря на возможные новые санкции Соединенных Штатов. Это происходит на фоне разгорающегося скандала вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. Как объяснить сложившуюся ситуацию?

Свою версию представили авторы Telegram-канала «Экономика цифровой эры». Они отметили, что в Штатах началась избирательная кампания и действующий президент готов на все ради переизбрания.

Для достижения данной цели Трампу нужно, чтобы экономика США, прибыли корпораций и доходы граждан взмыли вверх. Это сейчас и происходит, говорится в процитированной публикации.

Также отмечается, что главе Белого Дома удобно и выгодно иметь дело с такими же прагматиками, как он сам. Поэтому лидер британских консерваторов Борис Джонсон одержал сокрушительную победу на недавних парламентских выборах. И поэтому Украина и Белоруссия негласно признаны «исключительно российской» зоной влияния.

Как полагают авторы процитированного материала, все остальное, включая санкционную «игру», - просто ширма, призванная прикрыть реальные цели и договоренности.