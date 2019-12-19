Чили переживает тяжёлый социально-политический кризис

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19 декабря 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Сантьяго по разные стороны баррикад оказались президент страны cо своей армией и весь чилийский народ.



Уличные демонстрации в Чили начались два месяца назад. Крупные наркоторговцы вывели на улицы страны своих солдат для поддержания порядка. Полиция в это время занята разгоном митингующих в столице. За последние несколько недель более 30 полицейских участков были разгромлены протестующими. В стране стала активно процветать наркоторговля. «Пагубное зелье» употребляют даже водители автобусов. Оно помогает им справляться с тяжёлой перегрузкой. Наркотики употребляют и карабинеры при разгоне демонстрантов.



Чилийское государство имеет серьёзные западные устои. Однако кризис, разродившийся осенью 2019 года, показал все слабые стороны политического устройства страны.



На волне массовых акций протестов активировались и преступники, которые занимаются грабежом магазинов, супермаркетов. Полиция пока не может их остановить. Награбленное перепродаётся или просто раздаётся нуждающимся.



Чилийское правительство не беспокоит то, что наркомафия практически управляет государством. Некоторым чиновникам проще договориться с наркобаронами, чтобы урегулировать какую-либо ситуацию. Однако даже когда протесты закончатся, полиция, вряд ли сможет навести порядок в стране.



