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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Эксперт объяснил, для чего в США затеяли импичмент

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт объяснил, для чего в США затеяли импичмент
Фото: соцсети

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал сложившуюся в США ситуацию с импичментом Дональда Трампа. Специалист уверен, что импичмент затеяли не ради смены президента.

Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа

Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа

Шаповалов считает, что решение Конгресса поддержать импичмент было предсказуемым. Однако он уверен, что в Сенате импичмент не пройдёт.

«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», - отметил эксперт.

АБ

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