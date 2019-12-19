Эксперт объяснил, для чего в США затеяли импичмент

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал сложившуюся в США ситуацию с импичментом Дональда Трампа. Специалист уверен, что импичмент затеяли не ради смены президента.
Шаповалов считает, что решение Конгресса поддержать импичмент было предсказуемым. Однако он уверен, что в Сенате импичмент не пройдёт.
«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», - отметил эксперт.