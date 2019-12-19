Желаемый властями Украины сценарий разгрома республик Донбасса раскрыл журналист

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19 декабря 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские власти хотят решить проблему Донбасса с помощью претворения в жизнь на его территории «хорватского варианта». С соответствующим заявлением выступил в телеэфире журналист Владимир Скачко.

В августе 1995 года армия Хорватии провела операцию «Буря» против Сербской Краины. Результатом наступления, продолжавшегося несколько дней, стала ликвидация непризнанного государства.

Владимир Скачко, принявший участие в одной из программ канала НТВ, полагает, что Киев намерен реализовать подобный сценарий в отношении противостоящих ему ДНР и ЛНР. Идущие на Украине разговоры о пересмотре минских договоренностей, по мнению журналиста, являются «ширмой», которая призвана скрыть подготовку к нападению на республики.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ назвали лучший вариант заморозки конфликта в Донбассе.