Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа

Члены американской Палаты представителей Конгресса проголосовали за импичмент действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Его признали виновным в превышении полномочий.
Отмечается, что демократы выступили за импичмент главы государства, тогда как республиканцы не поддержали обвинения в адрес президента. Перед голосованием состоялось заседание длительностью 11 часов.
Трампа обвиняют в том, что он мог заблокировать военную поддержку Украине, чтобы добиться от Зеленского расследования в отношении Джо Байдена, который является политическим оппонентом главы США.