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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа
Фото: соцсети

Члены американской Палаты представителей Конгресса проголосовали за импичмент действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Его признали виновным в превышении полномочий.

Отмечается, что демократы выступили за импичмент главы государства, тогда как республиканцы не поддержали обвинения в адрес президента. Перед голосованием состоялось заседание длительностью 11 часов.

Трампа обвиняют в том, что он мог заблокировать военную поддержку Украине, чтобы добиться от Зеленского расследования в отношении Джо Байдена, который является политическим оппонентом главы США.

АБ

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