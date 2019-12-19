Палата представителей Конгресса выступила за импичмент Дональда Трампа

//В мире 13+

19 декабря 2019, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: соцсети

Члены американской Палаты представителей Конгресса проголосовали за импичмент действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Его признали виновным в превышении полномочий.

Отмечается, что демократы выступили за импичмент главы государства, тогда как республиканцы не поддержали обвинения в адрес президента. Перед голосованием состоялось заседание длительностью 11 часов.

Трампа обвиняют в том, что он мог заблокировать военную поддержку Украине, чтобы добиться от Зеленского расследования в отношении Джо Байдена, который является политическим оппонентом главы США.