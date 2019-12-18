В Британии впервые диагностировали

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18 декабря 2019, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Британии у двухлетней девочки диагностировали заболевание "Бенджамина Баттона" - редчайшую генетическую болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о мандибулоакральной дисплазии. Всего в мире было описано 40 таких случаев, но в данном из-за мутации в клетках процесс проходит очень быстро, в результате девочка уже сейчас похожа на маленькую бабулю.

Айле Килпатрик поставили диагноз на седьмом месяце жизни: "Даже при самых редких заболеваниях в интернете можно найти сообщества больных, но в нашем случае невозможно даже это", - вспоминает мать девочки Стейси.

В свои два года девочка весит менее 7 килограммов, она не может нормально разговаривать, а общается при помощи языка жестов. Формы ее костей изуродованы расстройством. У нее также проблемы с сердцем и дыханием.





Фото: ©South West News Service (SWNS)