Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Британии впервые диагностировали "болезнь Бенджамина Баттона"

, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Британии впервые диагностировали

В Британии у двухлетней девочки диагностировали заболевание "Бенджамина Баттона" - редчайшую генетическую болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о мандибулоакральной дисплазии. Всего в мире было описано 40 таких случаев, но в данном из-за мутации в клетках процесс проходит очень быстро, в результате девочка уже сейчас похожа на маленькую бабулю.

Айле Килпатрик поставили диагноз на седьмом месяце жизни: "Даже при самых редких заболеваниях в интернете можно найти сообщества больных, но в нашем случае невозможно даже это", - вспоминает мать девочки Стейси.

В свои два года девочка весит менее 7 килограммов, она не может нормально разговаривать, а общается при помощи языка жестов. Формы ее костей изуродованы расстройством. У нее также проблемы с сердцем и дыханием.


Фото:  ©South West News Service (SWNS)

АС

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан