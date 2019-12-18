Украина выдаёт паспорта террористам

//В мире 13+

18 декабря 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Коррупция в миграционной системе Украины достигла максимума. Силовики «Незалежной» арестовали одного из главарей Исламского государства (запрещено в России) Левана Тохосашвили. На Украину он попал по поддельным документам. В Киевской области он проводил координацию террористической деятельности.



Элементы мирового терроризма уже не первый раз попадают в руки правоохранителей Украины. В СБУ сообщают, что поддельные документы производятся в массовом порядке. Преступники внутри миграционной службы Украины выдают поддельные документы террористам. Это означает, что они могут беспрепятственно перемещаться по стране и по территории Евросоюза. Два года назад поддельные лаборатории по производству документов были ликвидированы в нескольких регионах Украины.



У задержанных преступников были обнаружены ещё и паспорта других государств. Спецслужбы Украины, конечно, попытаются доказать, что многие следы по подделке документов ведут в Россию. Во всех паспортах вклеены реальные фото преступников, но фамилии и имена взяты из баз данных жителей Крыма.



После распада Советского Союза украинские правоохранители не предпринимали кардинальных действий по пресечению преступлений в сфере миграционного документооборота. Это позволило многим преступникам из разных государств «незаконно осесть» на Украине и уйти от наказания в своих странах.



