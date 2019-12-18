Отец Зеленского объяснил свои слова о критикующей сына

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18 декабря 2019, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Instagram

Отец главы украинского государства Владимира Зеленского Александр Зеленский объяснил, почему, комментируя падение его рейтинга, назвал разочаровавшихся в президенте Украины людей "тупой биомассой". Отец Зеленского поставил своему сыну "четыре с минусом"

Александр Зеленский пояснил, что произнес эти слова на эмоциях и не хотел ими никого обидеть: "Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под офисом президента накануне парижской встречи", - сказал он.

"И снова "биомасса". Любимый термин украинских Ылит по отношению к своему народу", - написал в Twitter политический аналитик Владимир Корнилов. В соцсети поддержали: "Слуга биомассы", "Ярче выдает, из каких "князей" человек".