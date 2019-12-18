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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Экс-разведчик раскрыл помеху для свержения Владимира Зеленского националистами

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик раскрыл помеху для свержения Владимира Зеленского националистами
Участники акции украинской оппозиции в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Россия не даст украинским праворадикальным группировкам устроить вооруженный переворот против президента страны Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения в радиоэфире озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

Украинский генерал раскрыл предпосылки возможного Майдана против Зеленского

По словам эксперта, принявшего участие в одной из передач «Вестей FM», Москва не допустит «силовое решение вопроса и второй силовой приход к власти этих националистических сил». Повторения событий февраля 2014 года не будет, полагает Кедми.

Ранее в среду сообщалось, что украинский генерал-майор Василий Вовк обозначил предпосылки возможного нового Майдана в бывшей советской республике.

 

ДЦ

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