Глобальное потепление вытесняет жизнь с островов Тихого океана

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18 декабря 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

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Уже через каких-то 50 лет несколько государств посреди океана могут стать необитаемыми. Виной всему — глобальное потепление.

Изменения климата уже сейчас не дают покоя жителям островных государств. Бесконечные затопления, штормовые бури и сильные ураганы будто испытывают людей на прочность. Одно из самых уязвимых мест в Полинезии — крошечное по площади Тувалу с населением чуть больше 11 тыс. человек.

Из-за повышения уровня Мирового океана часть суши может оказаться полностью под водой. Местным уже сейчас приходится несладко — почва не пригодна для земледелия, диких животных там не водится. Чтобы отвоевать у воды территорию и сохранить кокосовые плантации и банановые деревья, людям приходится осушать побережье. Во время очередного шторма островитяне регулярно остаются без крыши над головой. Уже сейчас местным жителям рекомендуется продумать план эвакуации и подготовиться к неминуемому переезду.